Berlin (AFP) In Deutschland lebende Kurden haben am Samstag in Hannover gegen die Politik der türkischen Regierung protestiert. An dem Demonstrationszug nahmen nach Polizeiangaben etwa 9000 Menschen teil, die Veranstalter sprachen von mehreren zehntausend Teilnehmern. Dem Aufzug schloss sich eine Newroz-Feier auf dem zentralen Waterlooplatz an. Newroz ist das Neujahrs- oder Frühlingsfest, das von Kurden sowie vor allem im iranischen Kulturraum gefeiert wird.

