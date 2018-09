Sydney (AFP) Die Beleuchtung der Wahrzeichen Sydneys - des Opernhauses und der Hafenbrücke - ist am Samstag anlässlich der zehnten "Earth Hour" vorübergehend abgeschaltet worden. Nach und nach sollten im Laufe des Tages weitere markante Bauten überall in der Welt folgen, unter anderem das Brandenburger Tor in Berlin.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.