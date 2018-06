Brüssel (dpa) - Griechenland braucht zur Umsetzung des Flüchtlingspakts mit der Türkei nach Ansicht der EU-Kommission Hunderte Asyl-Experten aus anderen EU-Staaten. So würden allein bei der Bearbeitung von Asylanträgen etwa 400 Dolmetscher und 400 Asyl-Fachleute benötigt, erklärte die Brüsseler Behörde. Insgesamt seien 4000 Mitarbeiter erforderlich, hieß es. Die EU und die Türkei hatten am Freitag vereinbart, dass Griechenland Migranten, die ab Sonntag auf den Inseln ankommen, zurück in die Türkei schickt. Zuvor soll aber jeder Asylantrag einzeln überprüft werden. Für jeden zurückgesandten Syrer lässt die EU einen anderen legal einreisen.

