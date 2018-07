Istanbul (dpa) - Bei einem Selbstmordanschlag im Zentrum der türkischen Metropole Istanbul sind mindestens vier Menschen getötet und weitere 20 verletzt worden. Drei von ihnen seien schwer verletzt, teilte der Gouverneur von Istanbul am Vormittag dem Sender CNN Türk zufolge mit. In der Nähe des Explosionsortes befindet sich ein Einkaufszentrum. Die Polizei riegelte das Gebiet weiträumig ab. Seit Donnerstag war unter anderem das deutsche Generalkonsulat in Istanbul wegen einer Terrorwarnung geschlossen worden.

