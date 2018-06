Bagdad (AFP) Bei einem Raketenangriff der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) im Irak ist nach Angaben des Pentagon ein US-Soldat getötet worden. Der Marineinfanterist sei am Samstag unter IS-Beschuss geraten und gestorben, als er einem erst kürzlich errichteten Stützpunkt der Anti-IS-Koalition in der Nähe von Machmur im Nordirak Feuerunterstützung gegeben habe, teilte das US-Verteidigungsministerium in Washington mit. Mehrere weitere US-Marineinfanteristen seien verletzt worden.

