Brüssel (dpa) - Die Vereinbarungen zum Flüchtlingspakt der EU mit der Türkei treten heute in Kraft. Wer ab jetzt als Flüchtling illegal von der Türkei nach Griechenland übersetzt, muss damit rechnen, ab Anfang April zwangsweise wieder in die Türkei zurückgebracht zu werden. Vorher haben die Flüchtlinge jedoch das Recht auf eine Einzelfallprüfung in Griechenland. Nur wer nachweisen kann, dass er in der Türkei verfolgt wird, darf bleiben. Dies dürfte allerdings nur für die allerwenigsten Migranten gelten.

