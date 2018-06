Friedberg (dpa) - Beim Stutzen seiner Hecke hat ein Mann im hessischen Friedberg menschliche Knochenteile entdeckt. Er fand unter anderem einen unvollständig erhaltenen Schädel, der nun von Rechtsmedizinern untersucht wird. Laut Polizei gibt es bisher keine Hinweise darauf, dass der Knochenfund mit einer Straftat in Zusammenhang steht. Polizisten hatten am Freitag an der dicht bewachsenen Hecke nahe eines Bahndamms noch weitere Knochenteile gefunden. Woher die menschlichen Überreste stammen, ist unklar.

