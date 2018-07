Paris (dpa) - Nach der Festnahme des mutmaßlichen Paris-Attentäters Salah Abdeslam in Belgien werden immer mehr Details bekannt. So ist inzwischen klar, dass sich der 26-Jährige am 13. November beim Länderspiel Deutschland-Frankreich im Stade de France in die Luft sprengen wollte. Nach eigener Aussage habe er dann aber doch einen Rückzieher gemacht, teilte die französische Staatsanwaltschaft mit. Frankreich hat jetzt einen europäischen Haftbefehl gegen Abdeslam erlassen, um dessen Übergabe zu beschleunigen.

