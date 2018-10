Brüssel (dpa) - Nach der Festnahme des mutmaßlichen Paris-Attentäters Salah Abdeslam hat die belgische Justiz schwere Vorwürfe gegen den 26-Jährigen erhoben. Dem Franzosen sowie einem weiteren mutmaßlichen Mittäter werden demnach die Beteiligung an terroristischem Mord sowie an einer terroristischen Vereinigung vorgeworfen. Die belgische Regierung signalisierte ihre Bereitschaft, Abdeslam rasch nach Frankreich auszuliefern, wo er vor Gericht kommen soll. Das kann jedoch noch einige Wochen dauern. Zudem will sich Abdeslam gegen seine Auslieferung nach Frankreich wehren.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.