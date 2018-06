Moskau (AFP) Bei einem Flugzeugabsturz im Süden Russlands sind alle 61 Insassen ums Leben gekommen. Die Boeing 737 sei in der Nacht zum Samstag beim Landeanflug auf den Flughafen von Rostow am Don abgestürzt und in Flammen aufgegangen, sagte ein Sprecher des Katastrophenschutzministeriums der amtlichen Nachrichtenagentur Tass. An Bord der Maschine aus Dubai waren demnach 55 Passagiere und sechs Besatzungsmitglieder.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.