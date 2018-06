New York (AFP) Der UN-Sicherheitsrat hat die jüngsten Raketentests Nordkoreas scharf verurteilt. Pjöngjang habe damit gegen UN-Resolutionen verstoßen, hieß es am Freitag in einer einstimmig verabschiedeten Erklärung der 15 Ratsmitglieder. Der international isolierte Staat bedrohe durch sein Vorgehen "den Frieden und die internationale Sicherheit". Das höchste UN-Gremium rief Pjöngjang dazu auf, seine Raketentests einzustellen.

