Lima (AFP) Die UN-Wissenschafts- und Kulturorganisation Unesco hat 20 neue Biosphärenreservate anerkannt. Sie befänden sich auf allen Kontinenten der Erde, teilte die Unesco am Samstag nach einem zweitägigen Treffen des zuständigen Koordinationsrates in der peruanischen Hauptstadt Lima mit. Damit seien nun insgesamt 669 Unesco-Biosphärenreservate in 120 Ländern Modellregionen für die Umsetzung der Globalen Nachhaltigkeitsagenda.

