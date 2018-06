New Orleans (SID) - Für Superstar Anthony Davis von den New Orleans Pelicans ist die Saison in der Basketball-Profiliga NBA vorbei. Wegen Knie- und Schulterproblemen wird der Klub den Olympiasieger und Weltmeister nicht mehr einsetzen. Dies gab Headcoach Alvin Gentry am Sonntag bekannt. New Orleans kann die Play-offs realistisch betrachtet nicht mehr erreichen.

Der dreimalige Allstar Davis (23), Top-Pick beim NBA-Draft 2012, kam in 61 Spielen durchschnittlich auf 24,3 Punkte und 10,3 Rebounds. Ob der US-Nationalspieler bei den Olympischen Spielen in Rio (5. bis 21. August) dabei sein kann, ist offen.