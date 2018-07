Nürnberg (dpa) - Bundespräsident Joachim Gauck ist am späten Abend zu einem Staatsbesuch nach China abgeflogen. Gauck startete von Nürnberg aus Richtung Peking, nachdem er am Abend an einem Benefiz-Konzert in Bamberg teilgenommen hatte. In Peking trifft er am Montag mit Staatspräsident Xi Jinping und weiteren Repräsentanten von Staat und Regierung zusammen. Aber auch Gespräche mit Künstlern und Intellektuellen, Studenten und Vertretern von Religionsgemeinschaften und regierungsunabhängigen Organisationen sind geplant.

