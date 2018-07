Berlin (AFP) Nach den jüngsten Wahlerfolgen der AfD in mehreren Bundesländern verliert die große Koalition auch bundesweit in der Wählergunst. Dem von der "Bild am Sonntag" veröffentlichten "Sonntagstrend" des Emnid-Instituts zufolge verlieren CDU/CSU und SPD jeweils zwei Prozentpunkte und kommen auf 34 beziehungsweise 22 Prozent. Die rechtspopulistische AfD verbesserte sich dagegen um zwei Punkte auf 13 Prozent.

