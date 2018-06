Barcelona (AFP) Bei dem schweren Busunglück in Spanien sind nach Angaben der Regionalregierung von Katalonien auch deutsche Studenten zu Schaden gekommen. Insgesamt seien in dem Bus 56 Studenten aus 19 Ländern unterwegs gewesen, teilte die Regionalregierung am Sonntag mit. Bei dem Verkehrsunfall etwa 150 Kilometer südlich von Barcelona starben nach neuen Angaben 13 Menschen, 44 weitere wurden verletzt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.