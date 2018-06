Stuttgart (AFP) Arbeitnehmer in Deutschland sehen sich einer Studie zufolge immer größerem Druck ausgesetzt. Das ist das Ergebnis einer am Sonntag veröffentlichten Umfrage der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst&Young, für die mehr als 2200 Beschäftigte befragt wurden. Demnach gaben 55 Prozent an, die Anforderungen am Arbeitsplatz hätten in den vergangenen Jahren zugenommen. 17 Prozent sprachen sogar von einer starken Zunahme, nur sieben Prozent von einer Abnahme.

