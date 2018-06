Köln (SID) - Trotz des Ausscheidens in den Pre-Play-offs der Deutschen Eishockey Liga (DEL) setzt der ERC Ingolstadt auch in der kommenden Saison auf Cheftrainer Kurt Kleinendorst. Wie die Panther am Sonntag mitteilten, wurde der auslaufende Vertrag des 55-jährigen US-Amerikaners verlängert.

"In der kommenden Saison wollen wir das große Potenzial der Mannschaft abrufen und direkt in die Play-offs einziehen", sagte Kleinendorst, der das Traineramt im November übernommen hatte und mit den Bayern in 31 Spielen 52 Punkte sammelte. Nur drei DEL-Teams waren in dieser Spanne erfolgreicher.