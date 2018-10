Melbourne (SID) - Nico Rosberg hat das wichtigste Jahr seiner Karriere mit einem Sieg eröffnet, der Traum vom ersten WM-Titel lebt für den Deutschen. Der Mercedes-Pilot gewann beim packenden Großen Preis von Australien das erste Rennen der Saison, wehrte einen Frontalangriff von Sebastian Vettel im Ferrari ab - und fügte seinen Teamrivalen Lewis Hamilton eine bittere Niederlage zu.

Der geschlagene Hamilton musste sich mit Rang zwei begnügen, der Doppelsieg zum Auftakt war wohl ein schwacher Trost für den Engländer. Der drittplatzierte Vettel (Heppenheim) schnupperte lange am Sensationssieg für die Scuderia, doch eine Rennunterbrechung und die Stärke der Silberpfeile machten den Traum zunichte. Bis zwei Runden vor dem Ende hatte Vettel im Kampf mit Hamilton noch Platz zwei im Visier, ehe er sich verbremste und auf den Grünstreifen rutschte. "Sorry, guys", funkte der Heppenheimer an die Box.

Force-India-Pilot Nico Hülkenberg (Emmerich) holte den guten siebten Platz. Rookie Pascal Wehrlein (Worndorf) wurde in einem Rennen mit vielen Ausfällen 16. und damit Letzter, zeigte im unterlegenen Manor aber starke Anlagen.

In der ersten Kurve behinderten Rosberg und Hamilton sich dann gegenseitig, und auch Kimi Räikkönen überholte. Herausforderer Ferrari hatte plötzlich die Doppelführung inne, Weltmeister Mercedes machte von hinten Druck, die Formel 1 wirkte so lebendig wie seit Monaten nicht mehr.

Bis zu den ersten Stopps änderte sich nun wenig, dann ging das Rennen in die nächste heiße Phase - denn ein spektakulärer Unfall veränderte alles. McLaren-Pilot Fernando Alonso (Spanien) fuhr nach 20 Runden auf Esteban Gutierrez (Mexiko/Haas) auf, sein Bolide überschlug sich in der Luft und wurde fast komplett zerlegt, beide Fahrer blieben unverletzt. Letztlich entschied der Crash wohl den Kampf um den Sieg.

Das Rennen musste für Aufräumarbeiten unterbrochen werden, alle Autos fuhren an die Box. Zum Neustart wählte Rosberg die harten Mediumreifen, Vettel vertraute weiter auf die schnell abbauenden Supersofts. Eine riskante Entscheidung. In der Folge ging der Plan nicht auf, vor dem nächsten Reifenwechsel einen Vorsprung auf Rosberg herauszufahren.

Bald brachen Vettels Reifen ein, schon vor dem nächsten Stopp verlor er an der Spitze daher Zeit. Beim Reifenwechsel verschenkte Ferrari zudem wichtige Augenblicke, und Vettel kam hinter den Silberpfeilen zurück auf die Strecke. In der Schlussphase machte er mit den frischen Pneus noch mal Druck, es sollte jedoch nicht mehr reichen.