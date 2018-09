Melbourne (SID) - Williams-Pilot Valtteri Bottas wird in der Startaufstellung beim Großen Preis von Australien zum Saisonauftakt der Formel 1 um fünf Plätze zurückversetzt. Das entschieden die Rennkommissare und reagierten damit auf einen unerlaubten Getriebewechsel am Auto des Finnen. Bottas startet damit von Rang 16 in das erste Rennen der Saison.