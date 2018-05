Madrid (SID) - Nach zwölf Siegen in Folge hat Meister FC Barcelona in der spanischen Fußball-Meisterschaft wieder Federn gelassen. Das Team um Weltfußballer Lionel Messi musste sich bei Leverkusen-Bezwinger FC Villarreal mit einem 2:2 (2:0) begnügen, konnte aber dennoch seinen Vorsprung an der Tabellenspitze auf neun Punkte ausbauen. Am Vorabend hatte Verfolger Atletico Madrid mit 1:2 (1:0) beim Abstiegskandidaten Sporting Gijon gepatzt.

Weltmeister Toni Kroos siegte mit Real Madrid 4:0 (1:0) gegen den FC Sevilla, die Königlichen rückten so bis auf einen Zähler an den Lokalrivalen Atletico heran.

In Villarreal, das am vergangenen Donnerstag Leverkusen aus der Europa League geworfen hatte, lief für den Champions-League-Sieger zunächst alles nach Plan. Nach Treffern des ehemaligen Schalkers Ivan Rakitic (21.) und Neymar (41., Foulelfmeter) ging der Favorit mit einer komfortablen Führung in die Pause. Villarreal-Torjäger Cedric Bakambu (58.) und Jeremy Mathieu per Eigentor (63.) bescherten dann den Gastgebern noch einen verdienten Punkt.

Villarreal-Trainer Marcelino war bereits in der 25. Minute auf die Tribüne verbannt worden, nachdem er sich zuvor heftig bei Schiedsrichter Jose Sanchez Martínez beschwert hatte. Der Referee hatte seiner Meinung nach ein klares Handspiel übersehen.

Karim Benzema (7.), Cristiano Ronaldo (64.), Gareth Bale (66.) und Jesé (86.) trafen für Real. Ronaldo verschoss zudem einen Elfmeter (58.), auch Sevillas Kevin Gameiro scheiterte mit einem Strafstoß (27.).