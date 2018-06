Gelsenkirchen (SID) - Für die einen war es Slapstick, für die anderen Billard: Das Eigentor des Mönchengladbachers Martin Hinteregger beim 1:2 der Borussia bei Schalke 04 war kein normales Eigentor. Der Österreicher spielte unfreiwillig Doppelpass mit seinem Abwehrkollegen Havard Nordtveit, dann trudelte der Ball zum Schalker 1:0 ins Tor (59.).

"Ich habe mich an meine Jugend erinnert gefühlt, als ich häufig Pinball auf dem Computer gespielt habe", meinte Leon Goretzka nach dem kuriosesten Bundesliga-Tor seit Jahren grinsend. Schalkes Jungstar Leroy Sané hatte an der Mittellinie Nordtveit den Ball abgeluchst, übersprintete Andreas Christensen und passte in die Mitte. Von Hinteregger sprang der Ball zu Nordtveit und wieder zurück - und zum Entsetzen der Gladbacher über die Linie.