Carson (SID) - US-Nationaltrainer Jürgen Klinsmann hat für die beiden Qualifikationsspiele zur Fußball-WM 2018 in Russland gegen Guatemala John Brooks von Hertha BSC, Fabian Johnson von Borussia Mönchengladbach und Bobby Wood vom Zweitligisten Union Berlin ins 26-köpfige Aufgebot der Amerikaner berufen. Für Brooks wäre es das Länderspiel-Debüt.

Die beiden Begegnungen der CONCACAF-Gruppe C finden am 25. März in Guatemala-City und vier Tage später in Columbus im US-Bundesstaat Ohio statt. Die US-Boys können mit zwei Siegen die Tür zur CONCACAF-Endrunde weit öffnen. Mit vier Punkten aus zwei Spielen führen sie in der Tabelle vor dem punktgleichen Team von Trinidad und Tobago und dem kommenden Gegner (3).

Die beiden Erstplatzierten der drei Vierergruppen erreichen die Endrunde, in der drei WM-Tickets des ausgespielt werden. Der Viertplatzierte der Sechsergruppe muss in den Play-offs gegen einen Vertreter des asiatischen Verbandes antreten.