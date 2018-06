Istanbul (dpa) - Bei dem Selbstmordattentäter von Istanbul handelt es nach Regierungsangaben um einen Anhänger der Terrormiliz Islamischer Staat. Der türkische Innenminister teilte jetzt in Ankara mit, der Attentäter sei als Mehmet Ö. identifiziert worden. Er stamme aus dem türkischen Gaziantep. Er bestätigte damit Medienberichte. Der IS bekannte sich zunächst nicht zu der Tat. Der Attentäter hatte gestern in der belebten Istanbuler Einkaufsstraße Istiklal vier Menschen mit sich in den Tod gerissen und weitere 39 verletzt.

