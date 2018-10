Athen (dpa) - Der Zustrom von Schutzsuchenden nach Griechenland hält auch nach Inkrafttreten des Flüchtlingspakts zwischen EU und Türkei an. 875 Menschen hätten in der Nacht von der türkischen Küste auf griechische Inseln übergesetzt, teilte der griechische Krisenstab mit. Zum Vergleich: Gestern waren 1498 Flüchtlinge aus der Türkei angekommen, am Freitag waren es 670. Der Flüchtlingspakt gilt seit Mitternacht. Alle Flüchtlinge, die nun illegal von der Türkei nach Griechenland übersetzen, können in die Türkei zurückgebracht werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.