Rosberg gewinnt Saisonauftakt vor Hamilton und Vettel

Melbourne (dpa) - Mercedes-Pilot Nico Rosberg hat den Saisonauftakt der Formel 1 gewonnen. Der gebürtige Wiesbadener siegte am Sonntag beim Großen Preis von Australien vor Mercedes-Teamkollege und Weltmeister Lewis Hamilton sowie Ferrari-Pilot Sebastian Vettel. Beim ersten von 21 Rennen in diesem Jahr kam Nico Hülkenberg im Force India auf den siebten Platz. Pascal Wehrlein schaffte es im Manor bei seinem Debüt in der Königsklasse des Motorsports auf Rang 16. Der zweimalige Weltmeister Fernando Alonso überschlug sich mit seinem McLaren und krachte in einen Fangzaun. Von seinem Auto blieb nur ein Wrack. Alonso überstand den Unfall unverletzt.

Löw betont Schweinsteigers Führungsrolle - Auch Götze EM-Fixpunkt

München (dpa) - Joachim Löw hat vor den ersten Länderspielen des Jahres die Führungsrolle von Kapitän Bastian Schweinsteiger für die Fußball-Europameisterschaft bekräftigt. "Die Mannschaft kann von seiner Reife, seiner Erfahrung und Persönlichkeit profitieren. Gerade bei einem Turnier ist es sehr wichtig, Spieler mit Führungsqualitäten zu haben", sagte der Bundestrainer der Deutschen Presse-Agentur vor den Partien gegen England und Italien. Mario Götze bleibt für Löw ebenso ein Fixpunkt für die EM, auch wenn der Weltmeister nach langer Verletzung beim FC Bayern kaum Spielpraxis bekommt. "Auf Mario zähle ich immer. Für die EM plane ich mit Mario Götze, ganz klar."

Aufstiegskampf wieder offen: Nürnberg gewinnt Topmatch gegen Leipzig

Berlin (dpa) - Der 1. FC Nürnberg hat das Aufstiegsrennen in der 2. Fußball-Bundesliga wieder spannend gemacht. Die nun seit 17 Partien unbesiegten Franken gewannen das Spitzenspiel gegen RB Leipzig am Sonntag mit 3:1 und verkürzten den Rückstand zum Spitzenreiter auf drei Punkte. Der SC Freiburg kann Leipzig sogar von Platz eins stoßen, wenn er am Montag das badische Derby gegen den Karlsruher SC gewinnt. Der VfL Bochum hat sich durch das 2:2 gegen die SpVgg Greuther Fürth aus dem Aufstiegskampf verabschiedet. Der abstiegsgefährdete TSV 1860 München kam gegen Arminia Bielefeld nur zu einem 1:1. Die Löwen rutschten dadurch auf den 16. Platz.

Dreispringer Hess und Siebenkämpfer Brugger holen zwei WM-Medaillen

Portland (dpa) - Bei den Hallen-Weltmeisterschaften der Leichtathleten in Portland im US-Bundesstaat Oregon haben Max Hess und Mathias Brugger mit persönlichen Bestleistungen zwei Medaillen gewonnen. Dreispringer Hess holte am Samstag (Ortszeit) wie bereits zuvor seine Clubkollegin Kristin Gierisch vom LAC Erdgas Chemnitz Silber. Mit 17,14 Meter musste er sich nur dem Chinesen Bin Dong beugen, der mit 17,33 Meter triumphierte. Im Siebenkampf holte Brugger Bronze. Den Titel gewann der favorisierte Ashton Eaton. Der Amerikaner stellte mit 6470 Punkten eine neue Weltjahres-Bestleistung auf.

Rebensburg verpasst Riesenslalom-Kugel trotz Sieges knapp

St. Moritz (dpa) - Viktoria Rebensburg ist die erhoffte Aufholjagd zum Gewinn der Riesenslalom-Gesamtwertung trotz eines famosen Sieges in St. Moritz ganz knapp nicht gelungen. Im letzten Rennen der Weltcup-Saison raste die deutsche Skirennfahrerin am Sonntag zum dritten Erfolg in diesem Winter. Weil Eva-Maria Brem auf den vierten Platz kam, verteidigte die Österreicherin ihre Spitzenposition im Kampf um die kleine Kristallkugel um zwei Punkte. Hinter Rebensburg kamen Taina Barioz aus Frankreich und die Schweizerin Lara Gut auf die Plätze.

Heftiger Wind: Saisonfinale der Biathleten fällt aus

Chanty-Mansisjk (dpa) - Aufgrund stürmischer Winde und heftiger Böen fällt das Saisonfinale der Biathleten in Chanty-Mansisjk am Sonntag aus. Weil die Sicherheit nicht gewährleistet werden konnte, sagte der Biathlon-Weltverband IBU die beiden abschließenden Massenstartrennen der Damen und Herren ab. "Solche Bedingungen sind zu gefährlich, da können wir die Sicherheit nicht garantieren", sagte IBU-Renndirektor Borut Nunar im ZDF. Der Wind war so stark, dass ein Flutlichtmast umstürzte und in den Schießstand krachte. Die Zuschauer mussten das Stadion verlassen, Werbeplakate wurden abgerissen. Auf der Strecke lagen herabgestürzte Äste, auch Bäume sollen umgestürzt sein.

Deutsche Curling-Frauen starten mit überraschenden Sieg in WM

Swift Current (dpa) - Die deutschen Curlerinnen haben bei der WM im kanadischen Swift Current einen starken Start erwischt. Im ersten Gruppenspiel gewann das Team um Skip Daniela Driendl am Samstagabend (Ortszeit) mit 8:5 gegen die favorisierten Koreanerinnen. "Mit diesem Sieg konnte man nicht unbedingt rechnen", lobte Bundestrainer Thomas Lips. Die Deutschen hatten mit einer 5:1-Führung nach fünf Ends die Basis für den Erfolg gelegt. Bei der Weltmeisterschaft in Kanada geht es schon um Punkte für die Olympia-Qualifikation.