Amman (AFP) Um Provokationen und Zusammenstöße auf dem Juden und Muslimen heiligen Tempelberg in Jerusalem zu unterbinden, sollen in den kommenden Tagen 55 Überwachungskameras angebracht werden. Die jordanische Fromme Stiftung (Wakf), die als Hüter des Hochplateaus fungiert, richte "ein Kontrollzentrum" ein, teilte der Minister für Islamische Angelegenheiten, Hajel Daud, am Sonntag in Amman mit. Dieses Zentrum solle rund um die Uhr arbeiten.

