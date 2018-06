Barcelona (AFP) Bei einem Busunglück in Spanien sind am Sonntag 14 Menschen ums Leben gekommen. 43 Insassen seien bei dem Unfall etwa 150 Kilometer südlich von Barcelona verletzt worden, teilten die Behörden mit. In dem Bus saßen demnach ausländische Studenten des internationalen Austauschprogramms Erasmus.

