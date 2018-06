Ankara (AFP) Der Selbstmordattentäter von Istanbul hatte nach Angaben des türkischen Innenministers Efkan Ala Verbindungen zum Islamischen Staat (IS). Der Attentäter, der am Samstag in einer beliebten Einkaufsstraße der türkischen Metropole einen Sprengsatz gezündet hatte, sei eindeutig identifiziert, sagte der Innenminister am Sonntag. Es handele sich um einen 1992 geborenen Türken aus Gaziantep. Er habe Verbindungen zum IS gehabt, habe aber nicht auf Fahdungslisten gestanden.

