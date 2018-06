Istanbul (AFP) Wegen der Gefahr eines Anschlags ist ein wichtiges Fußballspiel in Istanbul am Sonntag abgesagt worden. Das für den Abend angesetzte Spiel zwischen den Clubs Galatasaray und Fenerbahce werde verschoben, erklärte die Stadtverwaltung der türkischen Metropole. Am Vortag waren bei einem neuerlichen Selbstmordattentat in Istanbul vier Menschen getötet und 39 weitere verletzt worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.