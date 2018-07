Hannover (dpa) - Zum Frühlingsstart beginnt für viele wieder die Fahrradsaison, wobei der Anteil derjenigen wächst, für die das Rad das ganze Jahr über das Verkehrsmittel Nummer eins ist. In Kiel und Hannover etwa haben Radler inzwischen einen Anteil von rund 20 Prozent am Verkehr.

In Bremen stieg der Anteil Verkehrsteilnmehmer auf dem Drahtesel sogar von 25 Prozent. Die Innenstädte für die steigende Zahl von Radfahrern zu rüsten, stellt so manche Kommune vor eine Herausforderung. Neben sicheren Wegen geht es auch um ausreichend Stellplätze. Um dies hinzubekommen, fährt etwa in Hannover der Radverkehrsbeauftragte Heiko Efkes das 957 Kilometer lange Netz selber ab auf der Suche nach Schwachstellen. In Osnabrück wurde erst am Donnerstag ein Konzept verabschiedet, das den Radverkehrsanteil von 20 auf 30 Prozent steigen lassen soll.

