Istanbul (SID) - Bayern München trennen im Basketball-Eurocup 40 Minuten vom erstmaligen Einzug ins Halbfinale. Nach dem überzeugenden Heimsieg gegen Galatasaray Istanbul (99:89) will der Vizemeister in der Türkei am Dienstag (19.00 Uhr/telekombasketball.de) seine große Chance nutzen. "Wir haben schon im Hinspiel gezeigt, dass wir gegen eine solch starke Mannschaft bestehen können", sagte Trainer Svetislav Pesic.

Trotz des Polsters richten sich die Münchner vor dem Viertelfinal-Rückspiel auf eine schwierige Aufgabe ein. "Schon im Hinspiel hat Galatasaray gezeigt, wie viel Erfahrung und Qualität sie haben", so Pesic. Taktieren will der Serbe nicht: "Die Vorgabe im Eurocup ist es immer, auch ins zweite Spiel mit der richtigen Einstellung zu gehen und zu versuchen, es zu gewinnen." Allerdings hat Galatasaray im Wettbewerb bislang nur ein Heimspiel verloren.

Personell hat sich die Lage bei den Münchnern etwas entspannt. Lediglich Nihad Djedovic wird wegen der Folgen einer Wadenverletzung voraussichtlich in Istanbul fehlen. Der Bosnier mit deutschem Pass ist noch im Aufbautraining.