Brüssel (AFP) Auch nach der Festnahme des mutmaßlichen Mittäters der Pariser Anschläge, Salah Abdeslam, in Brüssel bleibt nach Einschätzung des belgischen Generalstaatsanwalts noch viel zu tun. "Wir haben nicht wenige Puzzleteile und in letzter Zeit haben viele Puzzleteile ihren Platz gefunden, aber ich bin noch weit davon entfernt, wir sind noch weit davon entfernt, das Puzzle fertiggestellt zu haben", sagte Generalstaatsanwalt Frédéric van Leeuw am Montag zu den Ermittlungen zu den Paris-Attentaten vom 13. November.

