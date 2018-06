Berlin (AFP) Fast jeder zweite Bundesbürger (47 Prozent) zahlt seine Einkäufe am liebsten in bar. Nur jeder fünfte (22 Prozent) zückt zum Bezahlen am liebsten die EC- oder Kreditkarte, wie eine am Montag veröffentlichte GfK-Umfrage im Auftrag des Bankenverbandes ergab. 15 Prozent machen ihre Zahlungsweise demnach von der Höhe des Betrags abhängig und 16 Prozent haben keine besondere Vorliebe, wie sie sagen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.