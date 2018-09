Dresden (AFP) Ein auf der Elbe in Dresden havarierter Frachter ist nach einer Woche freigeschleppt worden. Das Motorgüterschiff wurde am Montag von zwei Bergefahrzeugen und einem Schlepper von der Brücke weggezogen, an der es sich quergestellt hatte, wie das Wasser- und Schifffahrtsamt Dresden mitteilte. Die "Albis" habe ihre Fahrt zu ihrem Heimathafen in Tschechien ohne größere Schäden fortgesetzt.

