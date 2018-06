Berlin (AFP) Die Renten steigen in diesem Jahr so stark wie seit 23 Jahren nicht mehr. Rentner in Westdeutschland bekommen ab 1. Juli 4,25 Prozent mehr Geld, in den neuen Ländern liegt das Plus sogar bei 5,95 Prozent, wie das Bundessozialministerium am Montag in Berlin mitteilte.

