Magdeburg (AFP) CDU, SPD und Grüne in Sachsen-Anhalt haben ihre Sondierungsgespräche fortgesetzt. Bei dem Treffen am Montag wurden neun Arbeitsgruppen zu den verschiedenen Fachthemen eingesetzt, wie eine CDU-Sprecherin in Magdeburg sagte. Vor der Aufnahme offizieller Koalitionsverhandlungen muss noch die Basis von SPD und Grünen zustimmen. Sonderparteitage sind dazu bei den Grünen am 1. April und bei der SPD einen Tag später geplant.

