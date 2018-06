Bamako (AFP) Vier Monate nach der blutigen Geiselnahme in einem Luxushotel in Bamako ist in der malischen Hauptstadt erneut ein Hotel attackiert worden. Der Angriff auf ein Hotel, in dem Soldaten der EU-Trainingsmission EUTM Mali untergebracht sind, wurde am Montagabend aber abgewehrt, wie aus Kreisen der EU-Mission verlautete. Einer von insgesamt vier Angreifern sei "neutralisiert" worden, nach den drei anderen werde gefahndet. Offenbar gab es demnach einen Heckenschützen unter den Angreifern.

