Köln (SID) - Für Nico Rosberg und RTL hat die Formel-1-Saison 2016 sehr vielversprechend begonnen. In der Spitze bis zu 2,61 Millionen Zuschauer sahen am frühen Sonntagmorgen den Sieg des Mercedes-Piloten beim Großen Preis von Australien in Melbourne. Im Durchschnitt kam die RTL-Übertragung auf 1,94 Millionen Zuschauer (Marktanteil: 38,2 Prozent).

Damit stieg das Interesse im Vergleich zum Auftakt 2015 an. Vor zwölf Monaten wollten durchschnittlich 1,71 Millionen TV-Zuschauer den Australien-Grand-Prix bei RTL sehen.