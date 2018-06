Frankfurt/Main (SID) - Die deutsche U21-Nationalmannschaft muss in den EM-Qualifikationsspielen am Donnerstag (20.00 Uhr/Eurosport) in Frankfurt/Main gegen die Färöer und am 28. März in Russland ohne Maximilian Arnold (VfL Wolfsburg), Marc Stendera (Eintracht Frankfurt) und Joshua Kimmich (Bayern München) auskommen. Zudem ist der Einsatz des Stuttgarters Timo Werner fraglich.

Nach Rücksprache mit Eintracht-Coach Niko Kovac entschied sich DFB-Trainer Horst Hrubesch, auf Stendera wegen leichter Adduktorenbeschwerden zu verzichten. Kimmich musste seine Teilnahme aufgrund muskulärer Probleme absagen. Arnold erlitt beim 1:1 gegen Darmstadt 98 am Samstag eine Wadenzerrung. Werner leidet an einem Infekt und bleibt vorerst in Stuttgart.

Hrubesch nominierte Max Christiansen (FC Ingolstadt) und Nadiem Amiri (1899 Hoffenheim) nach. Für beide ist es die erste Einladung zur U21.