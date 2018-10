Berlin (dpa) - Joachim Löw beschäftigt sich intensiv mit den jüngsten Vorkommnissen um Fußball-Nationalspieler Max Kruse. Der Bundestrainer sprach bereits mit seinem Wolfsburger Trainerkollegen Dieter Hecking über den VfL-Stürmer.

Nationalmannschafts-Manager Oliver Bierhoff informierte sich bei VfL-Geschäftsführer Klaus Allofs. Noch im Laufe des Montags wird eine Reaktion von Löw erwartet, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur. Sanktionen bis zum Ausschluss Kruses aus dem DFB-Team sind denkbar.

Der von Löw für die beiden Test-Länderspiele gegen England und Italien nominierte Kruse hatte seinen 28. Geburtstag am Samstagabend in einem Berliner Club gefeiert. Wie Kruse in der "Bild"-Zeitung erklärte, sei er auf der Feier mehrfach ungefragt fotografiert worden. "Natürlich war ich irgendwann genervt und habe dann vielleicht unpassend reagiert", wurde Kruse zitiert.

Schon ein Vorfall zuvor, als Kruse der "Bild" zufolge angeblich in einem Berliner Taxi eine hohe Bargeldsumme verloren hatte, war bei Löw schlecht angekommen. "Natürlich sehe ich das kritisch, ganz klar, da haben wir eine andere Erwartungshaltung", sagte der Bundestrainer im "Kicker".

"Bild"-Bericht hinter Bezahlschranke

Bericht auf kicker.de