London (AFP) Nach dem überraschenden Rücktritt seines Arbeitsministers hat der britische Premierminister David Cameron im Streit um Kürzungen bei den Sozialleistungen für Behinderte eingelenkt und einen Verzicht auf die Einschnitte angekündigt. Seine konservative Regierung werde die angekündigten Änderungen bei den Unterstützungszahlungen an Behinderte nicht weiter verfolgen, sagte Cameron am Montag vor dem Parlament in London.

