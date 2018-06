Magdeburg (SID) - Handball-Europameister Finn Lemke hat beim EHF-Cup-Spiel mit dem SC Magdeburg am Samstag einen Hörsturz erlitten. Wie der Klub am Montag mitteilte, sei der 23-Jährige bei der 25:26-Niederlage am Sonntag in Aalborg/Dänemark aufgrund der Beeinträchtigung bereits vor der Pause ausgewechselt und nach der Rückkehr zur Untersuchung in die Magdeburger Uniklinik eingeliefert worden.

"Er hat eine Spritze bekommen", sagte Trainer Bennet Wiegert: "Wenn die Spritze angeschlagen hat, kann er diese Woche noch trainieren. Schlägt die Spritze nicht an, muss Finn stationär aufgenommen und dann an einem Tropf weiterbehandelt werden." Damit droht Lemke für das Liga-Spiel am Mittwoch (19.00 Uhr) gegen Frisch Auf Göppingen und die EHF-Cup-Partie am Ostersonntag gegen Dinamo Bukarest auszufallen.

Unklar ist auch, ob Lemke am Nationalmannschafts-Lehrgang ab dem 28. März in Köln sowie an den beiden Tests am 1. und 3. April gegen Dänemark in Köln und gegen Österreich in Gummersbach teilnehmen kann. Zuletzt hatten bereits Lemkes Europameister-Kollegen Kai Häfner und Erik Schmidt (beide TSV Hannover-Burgdorf) für die Länderspiele in Berlin gegen Katar verletzt absagen müssen. Auch Kapitän Steffen Weinhold steht nach seiner bei der EM erlittenen Adduktoren-Verletzung nach wie vor nicht zur Verfügung.