Havanna (dpa) - US-Präsident Barack Obama hat Kubas Staatschef Raúl Castro zu mehr politischen Reformen in dem sozialistischen Karibikstaat ermuntert. "Amerika glaubt an die Demokratie", sagte Obama bei einer gemeinsamen Pressekonferenz in Kubas Hauptstadt Havanna. Dazu gehöre auch die Meinungsfreiheit. Auf spanisch sagte Obama angesichts des ersten Besuchs eines US-Präsidenten in Kuba seit 88 Jahren: "Es un nuveo día" ("Das ist ein neuer Tag"). Obama kündigte weitere Schritte für eine Annäherung der langjährigen Feinde an: So werde American Airlines noch in diesem Jahr Direktflüge von den USA nach Kuba aufnehmen.

