Bundestrainer Löw streicht Kruse aus DFB-Kader

Berlin (dpa) - Bundestrainer Joachim Löw hat den Wolfsburger Stürmer Max Kruse aus dem Nationalmanschafts-Kader gestrichen. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund am Montag mit. Der 28 Jahre alte Kruse sei seiner Vorbildrolle als Nationalspieler nicht nachgekommen. "Max hat sich zum wiederholten Male unprofessionell verhalten. Das akzeptiere ich nicht", erklärte Löw. Die Suspendierung betreffe zunächst die beiden Länderspiele gegen England und Italien. Kruse hatte seinen 28. Geburtstag am Samstagabend in einem Berliner Club gefeiert.

Englands Torwart Hart sagt für Deutschland-Test ab - Sterling fehlt

London (dpa) - Englands Stammtorwart Joe Hart und Jungstar Raheem Sterling haben ihre Teilnahme am Testspiel gegen die deutsche Fußball-Nationalmannschaft verletzt abgesagt. Das teilte der englische Verband am Montag mit. Hart hatte sich mit Manchester City bei der Derby-Niederlage gegen United eine Waden-Verletzung zugezogen. Teamkollege Sterling musste mit einer Muskelblessur an der Leiste vom Platz. Die Three Lions treffen am Samstag im Berliner Olympiastadion auf den Weltmeister, drei Tage später steht der nächste Klassiker gegen die Niederlande auf dem Programm.

Ermittlungsverfahren gegen Djilobodji wegen Kopf-ab-Geste

Frankfurt/Main (dpa) - Der DFB-Kontrollausschuss hat ein Ermittlungsverfahren gegen Papy Djilobodji von Werder Bremen wegen dessen Kopf-ab-Geste eingeleitet. Dies teilte der Deutsche Fußball-Bund am Montag in Frankfurt/Main mit und spricht vom Vorwurf des "krass sportwidrigen Verhaltens". Der Abwehrspieler hatte sich am Samstag beim 1:1 gegen den FSV Mainz 05 nach einem Zweikampf mit Pablo De Blasis dazu hinreißen lassen, mit dem Zeigefinger an der Kehle entlang zu fahren und auf den Mainzer herabzublicken.

Storck verlängert vorzeitig als ungarischer Fußball-Nationaltrainer

Budapest (dpa) - Bernd Storck hat seinen Vertrag als ungarischer Fußball-Nationaltrainer vorzeitig bis 2018 verlängert. Bis dahin bleibt der ehemalige Welt- und Europameister Andreas Möller auch sein Assistent. Das teilte der Verband am Montag mit. Der 53 Jahre alte ehemalige Bundesliga-Profi Storck soll die Ungarn zusammen mit Möller nach der EM-Teilnahme in diesem Sommer in Frankreich auch zur Weltmeisterschaft 2018 in Russland führen.

Nowitzki führt Dallas mit 40-Punkte-Gala zum Sieg über Portland

Dallas (dpa) - Dank einer Gala von Dirk Nowitzki haben die Dallas Mavericks im Kampf um die NBA-Playoffs einen wichtigen Sieg gegen einen direkten Konkurrenten gefeiert. Der deutsche Basketball-Superstar erzielte am Sonntag beim 132:120 nach Verlängerung über die Portland Trail Blazers 40 Punkte und stellte damit einen persönlichen Rekord für diese Spielzeit auf. Mit dem 35. Sieg in der 70. Partie der regulären Saison zogen die Mavs in der Western Conference mit den siebtplatzierten Houston Rockets gleich.

Leichtathletik-Hallen-WM: Weltjahres-Bestleistungen am Schlusstag

Portland (dpa) - Am Schlusstag der Hallen-Weltmeisterschaften der Leichtathleten in Portland/Oregon hat es vier Weltjahres-Bestleistungen gegeben. Die Staffeln der USA über 4x400 Meter liefen am Sonntag (Ortszeit) bei den Frauen (3:26:38 Minuten) und den Männern (3:02:45) mit 2016 noch unerreichten Zeiten jeweils zu Gold. Über die 60 Meter Hürden triumphierte der Jamaikaner Omar McLeod in 7,41 Sekunden. Und auf der 800-Meter-Strecke war Francine Niyonsaba aus Burundi in 2:00:01 Minuten so schnell unterwegs wie keine andere Läuferin in diesem Jahr.

NHL-Profi Kühnhackl führt Pittsburgh zum Sieg

Pittsburgh (dpa) - Mit einem Tor und zwei Vorlagen hat Eishockey-Profi Tom Kühnhackl die Pittsburgh Penguins in der NHL zu einem 6:2-Sieg über die Washington Capitals geschossen. Der deutsche Rookie brachte sein Team am Sonntag (Ortszeit) mit seinem dritten Saisontreffer mit 3:2 in Führung und wurde zum Spieler der Partie gewählt. Das zwischenzeitliche 1:0 und 4:2 bereitete Kühnhackl dazu mit seinem fünften und sechsten Saison-Assist vor.

Kerber in der Tennis-Weltrangliste auf Platz drei zurückgefallen

Berlin (dpa) - Angelique Kerber ist in der neuen Tennis-Weltrangliste vom zweiten auf den dritten Platz zurückgefallen. Seit ihrem Triumph bei den Australian Open Ende Januar hat die deutsche Nummer eins kein Turniermatch mehr gewonnen. Zuletzt war Kerber auch beim Turnier in Indian Wells gleich nach ihrer Auftaktpartie ausgeschieden. Unangefochten an der Spitze bleibt auch nach ihrer Finalniederlage in Kalifornien die Amerikanerin Serena Williams, auf Platz zwei schob sich die Polin Agnieszka Radwanska. Das geht aus dem am Montag veröffentlichten Ranking hervor.

Neue positive Meldonium-Tests bei russischen Sportlern

Moskau (dpa) - Im russischen Doping-Skandal sind neue Fälle in Verbindung mit dem verbotenen Präparat Meldonium bekannt geworden. Betroffen seien die russischen Leichtathletinnen Olga Wowk, Nadeschda Kotljarowa und Gulschat Fasletdinowa sowie der Läufer Andrej Minschulin, meldete die Agentur Tass am Montag. Auch die Ringer Jewgeni Salejew und Sergej Semjonow wurden positiv getestet. Der russische Leichtathletikverband ist seit November 2015 wegen Dopingfällen von allen internationalen Wettbewerben suspendiert.