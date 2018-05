SC Freiburg erobert Tabellenspitze der 2. Liga

Freiburg (dpa) - Der SC Freiburg ist neuer Tabellenführer der 2. Fußball-Bundesliga und hat sieben Spieltage vor Saisonende beste Chancen auf den Aufstieg. Im badischen Derby besiegten die Freiburger am Montagabend den Karlsruher SC mit 1:0 (0:0). Wegen des besseren Torverhältnisses verdrängte die Mannschaft von Trainer Christian Streich RB Leipzig auf den zweiten Platz. Vor 24 000 Zuschauern im ausverkauften Schwarzwald-Stadion erzielte Mittelfeldspieler Mike Frantz (58. Minute) den entscheidenden Treffer für die Breisgauer. Der KSC bleibt nach der zweiten Niederlage in der Rückrunde Tabellenzehnter, obendrein sah Dominic Peitz in der Nachspielzeit noch Gelb-Rot.

Allofs stellt Kruse auch in Wolfsburg "auf den Prüfstand"

Wolfsburg (dpa) - Nach der Suspendierung vom Nationalteam wird die Luft für Angreifer Max Kruse auch beim VfL Wolfsburg dünner. "Vor dem Aus steht er unmittelbar nicht, aber er steht natürlich absolut auf dem Prüfstand", sagte VfL-Sportchef Klaus Allofs der Deutschen Presse-Agentur am Montag. "Irgendwann geraten wir in ein Fahrwasser, in dem es keine Grauzonen mehr gibt. Dann gibt es nur noch schwarz und weiß. Wir erwarten ganz klar, dass er einsieht, welche Fehler er gemacht hat. Er muss sich professioneller verhalten." Bundestrainer Joachim Löw suspendierte Kruse am Montag für die anstehenden Länderspiele gegen England und Italien. Grund dafür sind disziplinarische Verfehlungen des 28-Jährigen.

Italien ohne Immobile, Barzagli und Verratti gegen Deutschland

Rom (dpa) - Italiens Fußball-Nationalelf muss in den anstehenden EM-Testspielen gegen Spanien und Deutschland auf die verletzten Ciro Immobile, Marco Verratti und Andrea Barzagli verzichten. Der frühere Dortmunder Immobile musste seine Reise zur Nationalelf wegen einer Oberschenkelverletzung absagen, teilte der italienische Verband am Montag mit. Für den Angreifer vom FC Turin nominierte Coach Antonio Conte Stefano Okaka vom RSC Anderlecht nach. Für Immobile wären die beiden Partien gegen Spanien am Donnerstag in Udine und fünf Tage später in München gegen Deutschland eine weitere Chance gewesen, sich für Contes EM-Kader zu empfehlen

Doping-Vorwürfe in Italien: Acht Leichtathleten freigesprochen

Rom (dpa) - Nach den Doping-Vorwürfen gegen 26 prominente italienische Leichtathleten sind acht Sportler freigesprochen worden. Der Verdacht gegen die Athleten, darunter auch der Olympia-Dritte im Dreisprung, Fabrizio Donato, Weitsprung-Europameister Andrew Howe und Marathon-Europameister Daniele Meucci, hat sich nach Ansicht des zuständigen Nationalen Anti-Doping-Gerichts nicht erhärtet, wie das Nationale Olympische Komitee Italiens (Coni) am Montag mitteilte.

U21-Coach Hrubesch muss auf Arnold, Stendera und Kimmich verzichten

Düsseldorf (dpa) - Die deutsche U21-Nationalmannschaft muss in den beiden EM-Qualifikationsspielen gegen die Färöer und Russland auf Maximilian Arnold (VfL Wolfsburg), Marc Stendera (Eintracht Frankfurt) und Joshua Kimmich (Bayern München) verzichten. Alle drei sagten die Teilnahme wegen leichter Beschwerden ab, zudem ist der Einsatz des Stuttgarters Timo Werner (Infekt) fraglich. Trainer Horst Hrubesch nominierte für die Partien am Donnerstag gegen die Färöer in Frankfurt und am darauffolgenden Dienstag in Rostow gegen Russland zusätzlich Max Christiansen (FC Ingolstadt) und Nadiem Amiri (1899 Hoffenheim). Das teilte der Deutsche Fußball-Bund am Montag mit.