Berlin (dpa) - Die Berliner Feuerwehr hat eine Frau mit einem Kran aus ihrer Wohnung in Neukölln retten müssen. Sie habe über Atemprobleme geklagt, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Wegen ihres Gewichts von über 150 Kilogramm und dem engen Treppenhaus sei der Kran die einzige Möglichkeit gewesen, sie aus dem Haus zu bekommen. "So eine Entscheidung machen sich die Kollegen nicht leicht", sagte der Sprecher mit Blick auf die öffentliche Wirkung des Einsatzes. In dem Fall hätten sie jedoch keine andere Chance gesehen, die Frau zu retten.

