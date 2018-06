Berlin (dpa) - Mitten im Sommer ist für Deutschlands Rentner dieses Jahr Bescherung: Die Renten steigen so stark wie seit Jahren nicht. In Westdeutschland steigt die Rente zum 1. Juli um 4,25 Prozent, im Osten um 5,95 Prozent. Mit einem so kräftigen Plus ist dann aber erstmal nicht mehr zu rechnen.

