Istanbul (dpa) - Nach dem jüngsten Terroranschlag in Istanbul fahndet die türkische Polizei nach drei Anhängern der Terrormiliz Islamischer Staat. Sie sollen weitere Anschläge an belebten Orten in Istanbul geplant haben, berichtet CNN Türk. Die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu meldete, die drei Männer seien mit gefälschten Papieren unterwegs. Am Samstag hatte sich ein Selbstmordattentäter auf der zentralen Einkaufsstraße Istiklal in Istanbul in die Luft gesprengt und vier Menschen mit in den Tod gerissen. Die türkische Regierung identifizierte den Attentäter als Mehmet Ö., der Verbindungen zum IS haben soll.

