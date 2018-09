Barcelona (dpa) - Nach dem Busunglück in Spanien ist die Vernehmung des Fahrers verschoben worden. Der Fahrer des Unglücksbusses war ursprünglich als möglicher Unfallverursacher in ein Gericht zitiert worden, um vor einem Ermittlungsrichter als Beschuldigter auszusagen. Wie die Justizbehörden in Barcelona jedoch mitteilten, wurde der Busfahrer wegen einer Lungenverletzung weiter im Krankenhaus behandelt. Nach Angaben des katalanischen Innenministers wurden bei dem Unglück in der Nähe von Tarragona 13 Studentinnen getötet, darunter zwei deutsche. Mehr als 40 Menschen wurden verletzt.

